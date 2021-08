Slog overbo i hovedet med baseballbat: Var sur over musik

Han forklarede, at han havde været frustreret over den høje musik, og at han havde taget et bat med, da han ville klage over larmen.

Ifølge den 56-årige var det et uheld, at han kom til at ramme overboen.

Han blev anholdt og sigtet for grov vold og for overtrædelse af våbenloven, og baseballbattet blev beslaglagt.