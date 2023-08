Skovhugger advarer: Lad være med at gøre det selv!

- Det bliver lidt presserende at få et træ ud af soveværelset eller få begrænset skaderne, siger Martin Kristensen om de mange opgaver tirsdag.

Arbejdsdagen blev lang, for han ville gerne hjælpe så mange som muligt.

Tirsdag rykkede han ud til syv træer, der skulle fjernes. Blandt andet en 15 meter høj poppel, der var væltet ned oven på et kolonihavehus i Randers.

Rundt i hele området fik den kraftige vind træer til at vælte på stribe.

Telefonen begyndte at ringe klokken 04.00 tirsdag morgen. Den sidste opgave afsluttede han klokken 19.00 om aftenen.

Det kan lyde simpelt at skære et træ i stykker med en motorsav, men så enkelt er det langtfra, forklarer han.



- Der er en grund til, at vi har taget en fireårig uddannelse som skov- og landskabsingeniør, siger Martin Kristensen.

Måtte rekvirere kran

Det store poppeltræ i kolonihaven krævede blandt andet en stor kran, der kunne løfte træet væk fra kolonihavens tag.

Hvis de var begyndt at save det i stykker over taget, ville det havde ødelagt hele huset, forklarer Martin Kristensen.

Han advarer private mod at begynde at fjerne træer selv. Heller ikke, selvom man tror, man ved, hvad man laver.

- Der er for mange ting, der kan gå galt. Det er noget af det, der er sværest. Det er noget af det, vi angriber med størst mulig forsigtighed. Det skal man lade være med som privatmand, siger Martin Kristensen.

For blot to måneder siden døde en 50-årig mand i Havndal, da han ville beskære et træ på sin grund.