Skoledreng overfaldet og filmet i middagspausen

'Løser ikke konflikter på denne måde'

Heri står der blandt andet, at der har været en slåskamp i skolens middagspause på området for 7. og 8. klasser på skolen.

- Vi har over middag været i alle 7. og 8. klasser samt specialklasserækken for at understrege over for eleverne, at vi ikke løser eventuelle konflikter på denne måde, står der blandt andet i beskeden, der er underskrevet 'skolens ledelse'.