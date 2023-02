Skal lytte til jorden: Lukker veje frem mod sommer

I øjeblikket bliver der udført seismiske undersøgelser i et større område mellem Randers, Viborg og Mariagerfjord.

Det sker med to særlige minilastbiler, der kører rundt i Randers Kommune - nærmere bestemt Viborgvej - for at undersøge, om undergrunden i området er egnet til at lagre CO₂.

Det betyder, at strækninger på Viborgvej vil blive afspærret for trafik fra torsdag i denne uge og frem til fredag den 10. februar.

Randers Kommune oplyser, at vejen i først omgang vil blive spærret ved Kvorning i retning mod Randers. Efterhånden rykker afspærringen tættere på Randers og slutter ved tilkørslen til E45.

Flere veje vil blive spærret

Kommunen oplyser, at der vil blive markeret med gule skilte, når der er spærret for trafik. I retning mod Viborg kan de afspærrede områder passeres forsigtigt.

Når undersøgelserne på Viborgvej er afsluttet den 10. februar, rykker minilastbilerne andre steder hen og foretager seismiske undersøgelser. Primært i Randers Kommune. Det vil fortsætte frem til juni i år.

Undersøgelserne skal afklare, om det er muligt at lagre CO₂ i undergrunden ved den såkaldte Gassum Strukturen i den nordlige del af Randers Kommune. Lagring af CO₂ anses som en vigtig del af den fremtidige klimakamp.

Det er staten, der har taget initiativ til undersøgelsen.