Skaberen af Randers’ ikoniske kobberkrukke er død

En af de største skikkelser inden for dansk billedkunst er gået bort. Mogens Møller, hvis skulpturer kan findes i mange danske byer, døde onsdag, 86 år gammel.

Det oplyser familien torsdag.

Møllers kunst kan ses i gallerier, museer og byrum landet over, og hans skulpturer står blandt andet i Randers, København og Aalborg. De er mildt sagt svære at overse.

Et af dem kan findes ved øen i Gudenåen tæt ved Randers Bro. Her står Mogens Møllers kendte kobberkrukke nemlig, som i mange år har været et varetegn for byen.