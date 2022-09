Simon føler sig overset: - Bliver jo en andenrangsborger

Her ligger der nu et sundhedshus, biograf og en restaurant. Men der er bare et problem. Handicappede og gangbesværede har svært ved at bevæge sig mellem bakkens niveauer.

- Man bliver jo en andenrangsborger et eller andet sted. Det, synes jeg, er ærgerligt, siger kørestolsbrugeren Simon Justesen.

Det er planen, at der på et tidspunkt i byggeriet skal indtænkes tiltag for at styrke tilgængeligheden.