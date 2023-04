Sigtelser og beslaglæggelser i massevis efter biltræf

Derudover forhindrede politiet det flere gange, da en gruppe på flere hundrede biler efter træffet forsøgte at samles flere andre steder i Østjylland for at køre ulovligt gaderæs i løbet af aftenen og natten.

Det forsøgte de både i Hammel, på Silkeborgmotorvejen ved Låsby, i et industrikvarter i Trige og i et område omkring Ceres Arena i Aarhus. Hver gang nåede politiet dog frem i tide til at forpurre planerne, oplyser Østjyllands Politi.

- Det er jo vanvittigt farligt at køre gaderæs på offentlige veje, der ikke er afspærrede. At de for eksempel var i gang med at køre om kap på motorvejen, er fuldstændigt hovedløst, og det var heldigt, at vi nåede at sætte en stopper for det, siger politikommissær Amrik Chadha i en pressemeddelelse.



Må gerne samles, men...

Ti bilister står til en betinget frakendelse af kørekortet på grund af for høj fart og for tæt kørsel.



Én af dem er en 18-årig mand, der på vej til træffet blev målt til at køre 156 kilometer i timen på landevejen mellem Hadsten og Randers.

- Folk må gerne samles om deres interesse for biler, men det skal foregå inden for lovens rammer, og færdselsreglerne gælder altså, uanset hvor mange man er forsamlet, siger politikommissær Amrik Chadha, der undrer sig over, at man vælger at holde så stort et arrangement hemmeligt.



Arrangementet var nemlig ikke annonceret, men politiet havde fået nys om det.

- Vi ved fra tidligere, at der er for mange, der ikke overholder reglerne. Derfor stod vi klar og havde også lidt assistance fra flere andre politikredse, siger Amrik Chadka.