Sidste år tog han Johnny Depp med til Randers – nu er kendt guitarist død

Senere stod Beck i spidsen for sit eget band, The Jeff Beck Group. Ud fra det band sprang et andet band, Beck, Bogert & Appice.

Jeff Beck er tidligere af musikmagasinet Rolling Stone blevet beskrevet som en af tidens mest indflydelsesrige guitarister.

Han er blandt andet kendt for at have udbredt flere spilleteknikker og betragtes som en af dem, der skabte genren bluesrock.

I 2015 blev Beck af Rolling Stone kåret som den femtebedste guitarist nogensinde. Hele to gange blev han indlemmet i Rock and Roll Hall of Fame - både som medlem af The Yardbirds og som soloartist.

Flere rockveteraner hylder på Twitter Beck efter nyheden om hans død.

- Jeff var sådan en rar person og en fremragende, ikonisk, genial guitarspiller, skriver Black Sabbath-guitaristen Tony Iommi.

Gene Simmons, frontmand i Kiss, stemmer i.

- Ingen spillede guitar som Jeff. Få fat i de første to Jeff Beck Group-plader og vær vidne til storhed, skriver Simmons.

Det er kun lidt over et halvt år siden, at Jeff Beck var i Danmark og give koncert. Her spillede han både på Værket i Randers og i Amager Bio i slutningen af juni.

Med sig havde han den amerikanske skuespiller og superstjerne Johnny Depp. Han optrådte som gæstemusiker ved begge koncerter.