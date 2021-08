SF vil hejse regnbueflag i Randers: DF er lodret uenige

Frank Nørgaard mener dog, at flaget efterhånden er at finde så mange steder, at det ikke kan kaldes for en lille ting mere.

- Jeg vil ikke kalde det en lille symbolsk handling. Det er at finde på alle mulige instanser. Det er på grænsen til, at man vil gøre det mere normalt at være LGBTQ+ end ikke, siger han.

Christiansborg hejser også regnbueflaget

Frank Nørgaard understreger, at Dansk Folkeparti ikke er modstandere af LGBTQ+, og at de ikke er ude på, at nogen skal diskrimineres.

Forslaget fra Rosa Yde kommer efter, at flere andre organisationer og offentlige instanser har flaget i forbindelse med WorldPride, der i øjeblikket foregår i København og Malmø.