Sent straffespark giver Randers point i Tjekkiet

Straffespark sikrede det ene point

Men kort inde i anden halvleg det så 2-1 til Jablonec. En helt umarkeret Tomas Cvancara fordoblede sin målhøst ved lige præcis at heade bolden over stregen på et hjørnespark.

Randers var egentlig godt med i kampen, men de oplagte muligheder foran mål lod vente på sig. Nøglerne til at åbne det tjekkiske forsvar var forsvundet.

For at gøre ondt værre måtte anfører Erik Marxen lade sig udskifte med en skade med små 20 minutter tilbage.

Randers virkede til at være løbet tør for idéer, men nærmest ud af det blå fik det danske hold en livline. I den ordinære spilletids sidste minut fik Randers et straffespark, som Stephen Odey sparkede i mål.