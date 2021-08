Seks teenagere sigtet: Satte ild til elefantskulptur

Der var i alt fire unge mænd i alderen 15-17 år, der erkendte, at de havde været seks mand på stedet, da en af de unge mænd satte ild til elefantskulpturen.

De to sidste unge mænd tog selv kontakt til politiet for at afgive forklaring. Alle seks blev sigtet for forsætlig brandstiftelse.

Brandvæsnet fik slukket ilden, men ikke inden, at elefantskulturen var brændt helt ned. Ilden havde dog ikke nåede at sprede sig, og der er ingen meldinger om tilskadekommende personer eller, at andre genstande skulle have taget skade som følge af brænden.