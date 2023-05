Se videoen: Her bliver papegøjen Loco fanget

Fredag blev endnu en af de undslupne papegøjer fra Ree Park på Djursland fanget. Det var Birgitte Lystlund, der havde opdaget papegøjen Loco i et træ i sin baghave i Voldum og derfor kontaktede Ree Park. - Jeg har altid selv godt kunnet tænke mig at have en papegøje, så det er lidt sjovt. Vi har prøvet at kalde på den, men den reagerede ikke, siger Birgitte Lystlund.

Dyrepasserne havde snacks med i form af blandt andet jordnødder til at lokke Loco med. Foto: TV2 Østjylland

Papegøje-faren Loco og hans tre familiemedlemmer tog for en uge siden på udflugt fra deres vante rammer i Ree Park. Tirsdag blev den ene papegøjeunge, Blue, fanget, og dagen efter fik dyrepasserne også lokket den anden unge, Nomi, hjem. - Vi har kun et shot til at fange ham. Hvis ikke vi får ham første gang, så flyver han væk, siger dyrepasser Kevin Bach fra Ree Park, der fredag var tilkaldt for at indfange papegøjen i Birgitte Lystlunds have.

Loco var lige ved at lette Dyrepasserne fik med rolige stemmer og snacks lokket Loco hele vejen ned på et havebord, men pludselig lettede han igen. Dog fik dyrepasserne kort tid efter kontakt til papegøjen ved hjælp af jordnødder, der er Locos livret. Med en hurtig bevægelse kunne Kevin Bach få et fast greb i Locos nakke.

- Det holdt sgu hårdt, men jeg var iskold, da jeg tog fat i ham. Jeg kunne godt mærke at hjertet hamrede lidt, siger Kevin Bach.

Det krævede stor tålmodighed og ro fra de to dyrepassere, før de til sidst fik fat i Loco. Foto: TV2 Østjylland

Dyrepasserne fik Loco ind i et bur, og han skal nu genforenes med sine unger i volieren i Ree Park. Dyrepasserne Kevin Bach og Pernille Mikkelsen, er godt tilfredse med dagens indsats. - Det er til et 12-tal med pil op af, siger Kevin Bach. Mor Aya mangler stadig Tre ud af fire papegøjer er nu tilbage i Ree Parks varetægt, men familiens mor er stadig ikke fundet. - Vi savner stadig Aya, så fredagsøllen og fejring må vente. Jeg er meget overrasket over, at hun ikke sad sammen med Loco, så jeg kan godt blive meget bekymret for, hvad der er sket med hende, siger Pernille Madsen.

Selvom han lyder utilfreds, så har han det godt, siger Pernille Mikkelsen indimellem Locos utilfredse skrig. Foto: TV2 Østjylland