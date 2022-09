Se video: Jaguarkillinger spiser gedekid

Skal ikke blive i Randers

Udstillingschefen fortæller, at Randers Regnskov gerne vil have ungerne i så lang tid som muligt, men at de på et tidspunkt skal videre til andre europæiske zoologiske haver.

- Som i naturen vil moren sende dem ud i verden for at finde deres egen mage og territorium, fordi de på et tidspunkt ikke kan enes med moren mere – og så skal de ud at indgå i det internationale avlssamarbejde i andre zoologiske haver, så de kan få unger et andet sted, siger Brian Rasmussen.

Det er endnu uvist, hvornår ungerne skal videre til et andet hjem, men indtil videre kan man stadig komme ind og se de to charmetrolde.