Se billederne: Fem oddere født i zoologisk have

Der er kommet tre hanner og to hunner, der fortsat putter sig i en redekasse i ly for nysgerrige blikke. Men om nogle få uger regner udstillingschefen med, at de vover sig ud i anlægget.

De har ikke travlt

Regnskoven har haft oddere i 20 år og har oplevet unger omkring ti gange. Forventningen er, at de denne gang bliver hos deres forældre, til de er omkring et halvt år gamle.