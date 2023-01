Samler ind til børn for hver kilometer, de går på arbejde

Billedet af hospitalsansatte i hvidt tøj med i rask trav kender alle, der har været på et sygehus i Danmark. Sygeplejersker, læger, sosu'er og alle de andre faggrupper på et sygehus har ofte nået de anbefalede 10.000 daglige skridt på en arbejdsdag.

I uge fire kan de mange skridt tælles i kroner og ører, der går til sårbare børn i lande, hvor der er krig, tørke, fødevarekrise eller corona-pandemi.

Det er den lokale bank Djurslands Bank, der er sponsor for den mange skridt, der bliver gået på sygehusets gange. Det sker i forbindelse med Danmarks Indsamling 2023, der løber af stablen i Randers lørdag den 4. februar.

Glæder sig til at støtte

Djursland Bank giver en krone til indsamlingen for hver kilometer, der bliver gået i uge fire på Regionshospitalet Randers.

- Det er helt i tråd med Djurslands Banks værdier at støtte op om et lokalt initiativ som dette. At vi som lokalt pengeinstitut i Randers kan hjælpe medarbejderne på en af byens helt store arbejdspladser med at samle penge ind til Danmarks Indsamling, kunne vi ikke sige nej til, siger områdedirektør Peter Møller i en pressemeddelelse.



Blandt personalet glæder man sig også over, at deres daglige arbejde kan bidrage til at hjælpe børn i verdens mest sårbare områder.

- Det er fantastisk, at noget af det, vi alligevel gør meget hver dag, tæller ekstra i denne uge, så vi sammen er med til at støtte nogle af verdens mest sårbare og fattige børn, siger Karen Rasmussen, der sidder i bestyrelsen i hospitalets personaleforening.