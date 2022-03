Særlig tudse skal reddes fra udryddelse

Strandtudserne i Randers Kommune er i fare for at uddø.

Men med et femårigt projekt skal et nyt samarbejde mellem Randers Regnskov og kommunen nu forsøge at booste den skrøbelige bestand

Randers Kommune har søgt og fået tilladelse til et femårigt projekt, der skal redde strandtudserne fra at uddø.

Det går ud på, at strandtudsernes æg skal indsamles for at kunne klækkes og udvikles i beskyttede omgivelser. Når de så er forvandlet fra haletudser til frøer, vil de blive sat ud i naturen igen.



- Ved at indsamle æggene og klække dem i beskyttede omgivelser sikrer vi, at en meget større andel af æggene overlever. På den måde fjerner vi helt de farer, som æg og haletudser ellers vil være udsat for i det naturlige miljø, siger Lars Sandberg, biolog i Randers Kommune.