Særlig skat ser dagens lys: - De er aldrig fundet før

For ifølge arkæologen var der i den tid ikke meget handel på så lange distancer. Det gør det også sværere for ham at sætte den ind i en større sammenhæng.

- Som forsker er det svært at håndtere, vi kigger efter mønstre, og det er svært, når man kun har én ting. Men det er også det, der er interessant, siger Thomas Guntzelnick Poulsen.



- De eneste folk, der rejser så langt, er handelsfolk. Jeg synes, det virker plausibelt, at pungen er tabt i forbindelse med et besøg i byen.



Betydning for Randers' historie

Ifølge Thomas Guntzelnick Poulsen kan mønterne være med til at revurdere den måde, man ser på Randers' historie.

- Vi har et bevis på, at det er en by med kontakter dybt nede i Europa. Denne ene skat åbner for, at vi kigger andre veje, når vi skal fortælle byens historie, siger han.



Museumsinspektøren understreger, at finderne ikke har gjort noget forkert. De har i forbindelse med fundet fået det bestemt af Nationalmuseet.

- De har af en eller anden grund ikke har sagt, at det var danefæ. Men der kan være nogle aftaler dengang, man ikke ville indgå i dag, siger Thomas Guntzelnick Poulsen.

De fem mønter vil den næste måned eller to være at se i Randers, før de sendes videre til Nationalmuseet.