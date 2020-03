Sabinas dreng kan dø af influenza: - Endelig tager folk smitten seriøst

Gennem sin populære Facebook-side 'Felix - et liv med hydrocephalus' har Sabina Kjemtrup fra Randers efterhånden længe bønfaldet danskerne om at tage COVID-19 smitten seriøst. For hendes familie kan blive særlig hårdt ramt af sygdommen.

At vi skal spritte hænder og undgå nærkontakt samt rejser er en lille pris at betale, modsat os der kan miste en, vi elsker. Sabine Kjemtrup, Randers

Hendes 3,5 år gamle søn, Felix, lider nemlig af den sjældne sygdom hydrocephalus, samtidig med han også har leversvigt og epilepsi. Drengens immunforsvar er i forvejen så svækket, at en coronavirus kan være livstruende.

- Sidste år kom Felix på intensiv med influenza. Han og resten af familien er vaccineret imod alt, man kan, men når kroppen selv skal klare en sygdom, og der ikke findes en vaccine, er det svært, forklarer Sabine Kjemtrup til TV2 ØSTJYLLAND.

'Helt tosset med vrede'

Sådan en findes netop ikke endnu mod COVID-19, og derfor har hun af gode grunde også isoleret sig sammen med sin mand og sønnerne Felix og Bastian.

Samtidig har hun gennem Facebook bedt danskerne om at tage sygdommen og dens spredning alvorligt.

- Jeg har gennem den seneste tid oplevet flere, der bare har grint og sagt, at det bare er en lille virus. Heldigvis ser det ud til, at alvoren nu er gået op for folk. Til stor glæde for os, siger Sabina Kjemtrup og fortsætter:

- Det har jo været helt tosset, at nogen har været vrede over de krav, der er blevet stillet. At vi skal spritte hænder og undgå nærkontakt samt rejser er en lille pris at betale, modsat os der kan miste en, vi elsker.

Frivillige isolation

Sabina Kjemtrup fortæller, at mange andre med kronisk sygdom tæt inde på livet, står i samme situation.

De har ligesom familien fra Randers valgt at isolere sig selv frivilligt.

- Det er jo ligegyldig, hvilken kronisk sygdom man har. Vi er bare ekstra udsatte og må tage vores forholdsregler. Det gjorde vi allerede for længe siden, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Alt mad bliver leveret til døren, livsvigtig medicin hentes gennem byens drive-in apotek og familien har meldt fra til alle sociale arrangementer.

I begyndelsen var flere undrende over de mange forholdsregler, familien tog, og som Sabina Kjemtrup fortalte om på Facebook.

De to drenge i hjemmet forsøger at få tiden til at gå, når nu de er tvunget til at blive indendøre. Foto: Privat

Står over for endnu en operation

- Nu skriver flere, at de godt kan se det fra min side af. Jeg håber, at alvoren spreder sig. De fleste har også bedsteforældre eller svage, som de skal tage hensyn til.

Lige nu står hun og resten af familien med en ekstra bekymring, for Felix skal inden for den nærmeste fremtid endnu engang opereres i hjernen.

Sygdommen hydrocephalus fik han nemlig via en hjerneblødning før fødslen.

- Heldigvis har sundhedsvæsenet gjort alt, hvad de kan for at undgå livstruende infektioner. I forvejen er personalet presset, og denne situation hjælper ikke, men de gør det godt, slår Sabina Kjemtrup fast.

