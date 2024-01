- Sådan noget er superinteressant for os, siger kurator om ny afsløring

Onsdag kan TV 2 fortælle, hvordan Nordic Wastes eget rådgivningsfirma hele fire gange mellem 2018 og 2023 advarede selskabet om skredproblemer, plastisk jord og risiko for stabilitetsproblemer.

Det er netop den slags oplysninger, de to kuratorer i Nordic Wastes konkursbo vil overveje, når de skal undersøge, om selskabets ledelse og ejerkreds kan stilles til ansvar.

- Sådan noget er superinteressant for os. Helt grundlæggende handler det jo om, hvorvidt virksomheden har gjort noget, den ikke måtte, eller at den har undladt at gøre noget, de burde gøre, siger den ene kurator, Anders Hoffmann Kønigsfeldt, fra advokatfirmaet Bech-Bruun til TV 2.

Anders Hoffmann Kønigsfeldt understreger dog, at han endnu ikke har set rådgivningsfirmaets rapporter, og at kuratorernes vurdering bygger på "en samlet pulje".

Derfor kan kuratorerne heller ikke forholde sig til ledelsens ansvar endnu.