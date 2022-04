Så galt går det med hvidt brød: Stress, aggresivitet og slåskampe

Mange af os forbinder det nok med hygge - for eksempel på en flot forårsdag. Fodring af ænder er næsten blevet en nationalsport for os danskere, men det er faktisk en rigtig usund sport. I hvert fald for ænderne og søernes økosystemer.

I Doktorparken i Randers er det nu så slemt, at søen skal tømmes og renses, inden den igen bliver fyldt med vand. Og så bliver det forbudt at fodre ænderne. Det fortæller Sigrid Lynæs, skov- og landskabsingeniør med ansvar for parkerne i Randers by.