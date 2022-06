Runesten fundet under køkkengulv: Det står der på den

Det, der skulle have været en helt normal renovering, tog en noget uventet drejning, da Lene Brandt fra Randers skulle renovere sit hus. For under køkkengulvet fandt de nemlig en runesten fra vikingetiden.

Og nu har runolog og seniorforsker Lisbeth Imer fra Nationalmuseet fundet ud af, hvad skriften på stenen betyder.

- Der står 'aft', som er et lille ord, der betyder efter. Og så starter der et nyt ord med B, og så kommer der noget, vi tror, der er et 'i', siger Lisbeth Imer.