Rumænsk bistro skidt fra start: Får bøde og sur smiley for at opbevare kød alt for varmt

Havde selv lige spist to sandwich

Cristina Neculita, der sammen med sin mand ejer bistroen, fortæller, at det kom som et chok, da Fødevarestyrelsen kunne fortælle, at temperaturerne var for høje.

Normalt må der nemlig højst være 5 grader i køleskabe, og det troede de også var tilfældet hos dem. Cristina Neculita havde selv netop spist to sandwichs uden at bemærke noget. Det fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg havde selv spist to sandwich, og de var okay og ikke varme.

- Jeg ved ikke, hvad der var galt den dag, for vi målte temperaturen, da vi mødte på arbejde om morgenen klokken 8.00, og der var der 5 grader, og vi har et display på køleskabet, hvor der stod, at der var fire grader, siger Cristina Neculita til TV2 ØSTJYLLAND.