Rumænere anholdt og sigtet for indbrud

Østjyllands Politi anholdt mandag aften to rumænere i Randers.

De er sigtet for at have begået et indbrud i en villa på Borup Byvej nord for Randers tidligere på aftenen.

De to mænd på 36 og 38 år fremstilles tirsdag middag i grundlovsforhør, og her har Anklagemyndigheden anmodet om lukkede døre.

- Det sker af hensyn til den videre efterforskning, oplyser kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi Jacob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.