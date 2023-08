Royalt besøg: Nu har Karen mødt dronningen to gange

Det er ikke kun Randers, der torsdag har besøg af dronning Margrethe. Lige før frokosttid kørte majestæten en tur udenbys for at besøge Øster Bjerregrav vest for Randers, og det var til stor lokal opbakning.

Blandt andet fra Karen Storgaard, der har glædet sig til dagens besøg. Hun har med egne ord har i byen i snart 50 år snart, hvor hun også i mange år har været lærer på byens skole.

- Jeg synes, hun er meget frisk. Tænk at hun er 83 år og kan gøre alt det, hun kan. Jeg har lige hørt, at hun skal til at lave kostumer til en film også, så hun er virkelig meget aktiv og det synes jeg er så flot, siger Karen Storgaard, der tilstår at være lidt af en royalist.