Rolig morgen trods skoleskyder-rygter

Rektor på Randers HF og VUC melder om en rolig morgen på trods af, at der mandag formiddag kom et rygte frem om, at en elev ville begå skoleskyderi.

- Jeg var spændt på det. Men det er gået meget stille og roligt, og jeg har ikke hørt nogen være bekymrede, fortæller rektor Lena Lindblad tirsdag morgen til TV2 ØSTJYLLAND.



- Jeg havde lige brug for at mørke, at der var ro på, mine tre uddannelseschefer er tilstede i klasserne og snakker med eleverne, siger rektoren.

Selvom skolen i går meldte ud, at politiet tirsdag morgen ville være til stede, er der ingen betjente at se, fortæller rektoren.

- Der er ingen betjente, de sagde, de ville komme, siger rektoren.



Det har ikke været muligt for TV2 ØSTJYLLAND at få en kommentar fra Østjyllands Politi.

- Vi er helt rolige

Skolen valgte at sende et orienteringsbrev ud i går, efter at man om formiddagen var blevet gjort opmærksom på rygterne.

- Jeg ved ikke, hvordan det er blevet spredt. Politiet opfordrer os til at få eleverne til at være påpasselige, men det går stærkt med rygter og fortællinger, siger Lena Lindblad.

Skolen opfordrer elever, som ikke har faktiske beviser eller set noget, til ikke at dele billeder, screenshots eller andet materiale, da det kan få situationen til at eskalere.

- Vi sidder standby i forhold til krisepsykologer, og vi er lidt ekstra opmærksomme. Men vi er helt trygge og rolige, og jeg kunne på ingen måde bede eleverne komme, hvis jeg ikke var tryg, siger Lena Lindblad.