Rigmand forsvarer konkursbegæring: - Det er uomgængeligt

Hverken Nordic Wastes ledelse eller den reelle ejer, Torben Østergaard-Nielsen ønsker at stille op til interview efter nyheden om, at Nordic Waste indgiver konkursbegæring.

I en pressemeddelelse fra USTC-koncernen, der ejer Nordic Waste, kalder ejerne situationen en 'naturkatastrofe af en kaliber aldrig tidligere set i Danmark'.

- Jeg er personligt dybt berørt over, hvilke konsekvenser jordskredet har, og vil have de kommende år, for lokalområdet. Men selv i bagklogskabens klare lys kan vi ikke se, hvordan vi skulle have forhindret eller forudset denne naturkatastrofe, siger Nina Østergaard Borris, der er Torben Østergaard-Nielsens datter og direktør og medejer af USTC.



Torben Østergaard-Nielsen udtaler i pressemeddelelsen, at grunden til, ejerne konsekvent har afvist at stille op til interview er, at de havde brug for 'fuldt overblik over alle detaljer' inden de kunne kommentere på sagen.

- Vi har siden december haft en frygt for, at vi ikke kendte det fulde omfang af disse naturkræfter, hvilket desværre skulle vise sig at være korrekt. At det nu ender med en konkursbegæring i Nordic Waste, er en meget ubehagelig men desværre uomgængelig beslutning, som vi alle havde ønsket kunne være undgået. Men der er ikke andre udveje, siger Torben Østergaard-Nielsen.