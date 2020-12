Regnskov må aflyse juletradition – klar med populært alternativ

Regnskoven plejer at have et særligt tilbud juleaftensdag, hvor gæsterne kun skal betale 20 kr. for at komme ind. Pengene går til et godt formål.

I år er den tradition aflyst grundet coronarestriktionerne. Men der er et alternativ.

- Øv, hvor er det kedeligt, at vi ikke kan tilbringe den søde ventetid op til jul sammen – eller kan vi? Ja, vi kan nemlig så! Ganske vist ikke helt, som vi plejer, men næsten, lyder det på Randers Regnskovs Facebook-side.