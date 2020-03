Regnskov fylder et helt online stadion: - Det er en optur midt i nedturen

Selvom Randers Regnskov holder lukket for besøgende, skal dyrene stadig have mad og pleje.

Men det er ikke den eneste måde, hvorpå Randers Regnskov holder liv i aktiviteterne i disse tider, hvor mange steder er lukket.

Her er de nemlig begyndt at undervise børn og unge på deres skoletjeneste på Facebook.

- Vi har både et ansvar over for dyrene, og samtidig er det også vores ansvar at blive ved med at formidle om naturen og sprede en masse begejstring. Derfor må vi gøre det på en anden måde, siger Asser Øllgaard, der er biolog og er en af underviserne i Randers Regnskovs live-undervisning, til TV2 ØSTJYLLAND.

Sammen med kollegaen Brian Rasmussen fik han idéen til live-undervisningen, der blev taget godt imod i ledelsen.

- Jeg tror på, at når man bliver inspireret på denne måde, giver det genklang hjemme i stuerne. Jeg er sikker på, at vi har skabt en masse inspiration og spørgsmål, siger direktør i Randers Regnskov, Henrik Herold.

Asser Øllgaard (t.h.) og Brian Rasmussen (t.v.) sender live fra deres studie i Randers Regnskov. Foto: Brian Rasmussen

Et stadion fuldt

I skrivende stund har onsdagens undervisning 109.000 visninger på Randers Regnskovs Facebookside.

De oplyser også, at der har været op mod 27.000 aktive profiler under selve livesendingerne.

En modtagelse, der glæder både direktør og underviser.

- Det er jo fantastisk, og det er en optur midt i nedturen, siger Henrik Herold, og Asser Øllgaard supplerer:

- Det er nærmest et station fuldt. Vi er bundlykkelig for, at der er så mange, der vil lege med os.

Her kan du se onsdagens undervisning:

Nyt tema hver dag

Hver dag gennemgås et nyt tema, hvor der indtil videre har været fokus på henholdsvis øjne, tænder og sex.

Fælles for temaerne er, at de tager udgangspunkt i, hvad meningen er, og at ligheder og forskelle mellem dyr og mennesker undersøges.

Og selvom skoletjenestens undervisning ikke kan erstatte den almindelige biologiundervisning, kan det ifølge Asser Øllgaard være et godt supplement.

- Vi har en fordel i, at vi har levende dyr. Det er et andet take på det at tale om livet.

Der er endnu ikke lagt en klar plan, men Asser Øllgaard fortæller, at der blandt andet er planlagt en anatomisk gennemgang af kroppen og et tema om døden.

- I morgen (torsdag, red.) er temaet ører - både menneskers og dyrs ører, siger han.

Her skal det blandt andet undersøges, hvorfor en elefant har så store ører.

VIDEO: Her kan du høre Asser Øllgaard fortælle mere om skoletjenesten.

Skoletjenestens fremtid

Når Randers Regnskov og mange andre steder igen åbner op for besøgende, er planen at fortsætte skoletjenestens undervisning efter successen.

- Skoletjenesten kommer til at leve videre. Det er dog ikke sikkert, at det bliver online, siger Henrik Herold.

Han fortæller samtidig, at alle liveudsendelserne bliver uploadet til YouTube.