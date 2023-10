Reagerer på drama om bisættelse: - Voldsomt at afskære børnene fra at være med

I en årrække havde Heidi Møller Pedersen og faren begrænset kontakt, men det ændrer ikke på, at hun inderligt ønskede at sige ordentligt farvel.

- Jeg tror ikke, at der er nogen gyldig grund til, at vi ikke skulle med. Jeg så i nogle år op til hans død meget til min far og hans kone, siger Lotte Magnussen til TV2 Østjylland.

Hun hævede, at hendes afdøde mand havde frabedt sig, at døtrene deltog i bisættelsen, da han ikke havde set sine piger i en årrække, men den køber døtrene ikke.

Det skulle have været et smukt farvel til deres afdøde far, men da Heidi Møller Pedersen og Lotte Magnussen mødte op i kirken 4. december 2021, blev de smidt ud af præsten på foranledning af den afdødes enke.

Men som afdødes ægtefælle var enken først i rangordenen og derfor sin gode ret til at bestemme, hvem der måtte deltage i bisættelsen. Da hun ikke ønskede Heidi Møller Pedersen og Lotte Magnussens tilstedeværelse, blev de bedt om at forlade kirken.

- Et relativt konservativt system

Ifølge lovgivningen kan en sådan tvist dog sendes i skifteretten, der så vil træffe afgørelse om, hvordan og under hvilke omstændigheder højtideligheden skal afvikles.

Det fik døtrene bare ikke at vide, før det var for sent, og under alle omstændigheder mener de, at reglerne og begravelsesloven burde opdateres, da den ikke tager højde for den nye virkelighed, mange familier står i den dag i dag.

- Der er et eller andet galt, når man kan udsætte børn og øvrig familie for de her ting. Det er helt grotesk, at man kan blive udelukket fra sin fars begravelse, siger Heidi Møller Pedersen.