Randrusianer er Årets Fund i 2022

Den 20-årige BMX-rytter Malene Kejlstrup Sørensen fik torsdag aften prisen som Årets Fund i 2022.



Det var 83. gang, at prisen blev uddelt i samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og Politiken.

Malene Kejlstrup Sørensen får prisen for at sætte helt nye standarder for sin sport i 2022. Både i Danmark og internationalt, skriver Politiken på sin hjemmeside.

I midten af juli vandt randrusianeren EM for ryttere under 23 år i en tid, der ville have rakt til sølvet i kvindernes elitefelt.

Senere i juli vandt hun i franske Nantes også VM-guld i U23-kategorien, hvor tiden denne gang havde været rigeligt til guldet hos seniorrytterne.

Håbet er, at hun allerede ved OL i Paris i 2024 kan kæmpe med om medaljer.