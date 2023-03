Randerstræner rykker til Midtjylland

- Jeg har ikke været et sekund i tvivl om, at den her mulighed skulle forfølges. FC Midtjylland ligger mig rigtig nært i og med, jeg både har været spiller og træner i klubben, siger Thomasberg til klubbens hjemmeside.

Torsdag blev Randers' træner gennem fem år, Thomas Thomasberg, præsenteret som ny træner i FC Midtjylland, og som erstatning for ham tiltræder i stedet Rasmus Bertelsen, der har fungeret som assistenttræner for Thomasberg.

Thomas Thomasberg blev torsdag præsenteret som ny cheftræner i FC Midtjylland. Her følger en oversigt over hans karriere som træner og spiller:

Efter fem år som træner for Randers skal Thomas Thomasberg stå i spidsen for FC Midtjylland for anden gang.

Han har set, at resultaterne har haltet i FCM, som ikke opnåede en placering i top-6 i Superligaen.

- Resultaterne er desværre ikke gået som ventet, og det er selvfølgelig det allerførste, jeg skal rette op på.

- FC Midtjylland er en klub, som skal kæmpe med om titler, og vi skal have holdet tilbage på rette spor. Nu skal der naturligvis finjusteres nogle ting, men fodboldholdet er stadig rigtig godt, siger Thomasberg.

Fra assistent til cheftræner

Rasmus Bertelsen har skrevet under på en treårig kontrakt, oplyser Randers FC på sin hjemmeside.

- Rasmus har stået øverst på listen i lang tid og ville også være blevet cheftræner, hvis Thomasberg var endt i AaB sidste år, siger Randers' sportsdirektør, Søren Pedersen.

- Han er en utroligt dygtig træner, og det er først og fremmest på hans fodboldmæssige kvalifikationer, at vi har ansat ham.

Bertelsen har været ansat i Randers FC siden 2009 i forskellige roller som ungdomstræner, chefscout og senest assistenttræner.

Derudover var han cheftræner i foråret 2018, hvor han var med til at sikre Randers FC overlevelse i Superligaen.

- På den her måde fastholder vi også kontinuiteten, for han har været en vigtig del af trænerteamet, men vi får samtidig også en ny mand med nye tanker i spidsen for holdet.

- At han så har taget hele vejen i vores system, gør det bare endnu bedre i vores optik, siger Søren Pedersen.

Den 39-årige Bertelsen skulle ikke tænke længe, da han fik chancen for at blive cheftræner.

- Man kan godt sige, at det er et job, jeg har gjort mig klar til igennem en længere periode efter at have smagt på det tilbage i 2018 og siden været assistenttræner for Thomas, som jeg har haft et rigtigt godt samarbejde med.

- Nu skal jeg selv stå forrest, og det glæder jeg mig til. Jeg skal bygge videre på det fundament og den strategi, som vi fik lagt for fem år siden og derfra sætte mit præg på vores allesammens fodboldhold, siger Rasmus Bertelsen.

Glæder sig til Randerstræner

FCM-sportschef Svend Graversen ser frem til at få Thomasberg som træner i de kommende år.

- Thomas har et indgående kendskab til klubben - både qua sine ti år i FC Midtjylland og som træner for andre superligahold. Han har været ude at dygtiggøre sig og virkelig bevist sig selv.

- Thomas' måde at se og praktisere fodbold på, tror vi på i FCM. Han står for offensive dyder og en powerfuld spillestil, siger Svend Graversen.