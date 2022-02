Randers varsler vand i gaderne

Derfor er dagens højvandsvarsel heller ikke værre, end man ind imellem oplever i Randers, hvorfor kommunen heller ikke ruller flydespærringer ud, som de gjorde ved Malik.

- Lige nu gør vi ikke yderligere end at advare. For nuværende er det, at folk skal få flyttet deres biler, og så holder vi ellers øje, siger Lone Mossin.