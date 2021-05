Opvarmningen til pokalfinalen er i gang: - Det er kæmpestort

- I 2006 da Randers vandt pokalen, der endte det med, at spillerne var herinde, der var fyldt med folk og folk hang i lyskekronerne. Sådan bliver det jo ikke i helt i dag, men vi glæder os til at holde en god fest alligevel, siger Eddie Kristiansen.

Ifølge bestyreren løber der et hårdnakket rygte om, at Barrys Pub vil betale bøden og holde længere åbent end reglerne tillader, hvis Randers FC vinder pokalen.

Det kommer dog ikke til at ske, fortæller han:

- Vi glæder os selvfølgelig til at fejre pokalen, men hvis vi ikke lukker klokken 23, så får beværtningen en kæmpestor bøde, og hver gæst får også en bøde, så det kan ikke svare sig at begynde at bryde de regler, siger Eddie Kristiansen.

En vigtig økonomisk kamp

Hvis Randers FC vinder kampen er det ikke kun stoltheden og æren som følger med. Det vil også være en kæmpestor økonomisk gevinst for klubben.

- Det vil give en masse muligheder og være et kæmpe økonomisk aspekt, og så vil det forhåbentlig også gøre Randers FC til en mere attraktiv klub, siger Mark Jensen Ludvigsen.

Vinderen af kampen træder nemlig ind i playoffrunden i Europa League, hvor det er realistisk, at klubberne kan vinde 20-30 millioner kroner.

Det fortæller Kristian Fredslund Andersen, der er pressechef hos Randers FC.