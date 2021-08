Randers-træner: Galatasaray er endnu større favoritter nu

Ud over at angribe er Thomasberg også bevidst om, at der skal marginaler til, hvis Randers skal levere overraskelsen på torsdag.

- Jeg har ikke forventninger om, at kampen bliver i vores favør næste gang, så vi skal nok både have en dygtig målmand dernede og have marginalerne på vores side, siger Randers-træneren.