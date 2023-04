Randers topper uheldig liste om ensomme mænd

For netop 8900 Randers C er det postnummer i landet med den højeste andel af enlige ufaglærte mænd.

Det kan have store konsekvenser for de mange ufaglærte mænd i Randers, der bor alene.

Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der tager udgangspunkt i mænd i alderen 30-59 år.

I Randers er de dobbelt så mange som på landsplan, hvor det kun er 31 procent, af de ufaglærte mænd, der bor alene.

Og netop de geografiske forskelle vækker opsigt hos analysechef Emilie Agner Damm.

- Det er bemærkelsesværdigt, hvor store geografiske forskelle der er, når det kommer til enlige mænd uden en uddannelse.

Kun halvdelen har et arbejde

Det er kun knap halvdelen af mænd uden uddannelse, der bor alene, som har et arbejde, og det kan være et tegn på, at der stikker noget andet under.

- Mange enlige ufaglærte mænd halter efter på arbejdsmarkedet. Når kun hver anden er i beskæftigelse, er det et tegn på, at de ofte også har flere andre problemer, siger Emilie Agner Damm

De ufaglærte mænd, som ikke bor alene, klarer sig markant bedre på arbejdsmarkedet. Af dem har tre ud af fire et arbejde.