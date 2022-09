Randers topper Superligaen

8014 tilskuere kunne søndag eftermiddag se ubesejrede Randers FC stryge til tops i Superligaen med en sejr på 3-2 hjemme mod Silkeborg IF.

Dermed går Superligaen på landskampspause med et nyt førerhold.

Kronjyderne er med de tre point stadig ubesejrede efter ti spillerunder og har nu 22 point. Silkeborg forbliver på fjerdepladsen med 16 point.

Sejren blev sikret med knap 10 minutter tilbage, da værterne fortjent fik scoret to mål indenfor meget kort tid.

Halv kamp uden VAR

Randers fik en fremragende start på kampen, da angriber Marvin Egho scorede efter syv minutter på et straffespark, der blev dømt efter en VAR-gennemgang for hånd på bolden.

Efter målet blev spillet overladt til Silkeborg, og det blev udnyttet efter en halv time af backen Oliver Sonne, der udlignede efter at have sneget sig med op i angrebet.

Anden halvleg startede med tekniske problemer for VAR, og det blev derfor ikke brugt i resten af kampen.

Selv om der ikke var mere videohjælp til værterne, så var Randers bedst efter pausen, hvor holdet af flere omgange pressede hårdt på for en føring.

Mod slutningen af kampen lykkedes det for kronjyderne at score to mål indenfor to minutter.

Først scorede Silkeborg-forsvarsspilleren Tobias Salquist selvmål, inden forsvarsspilleren Simon Graves sendte Randers på 3-1.

I overtiden fik Silkeborgs angriber Søren Tengstedt reduceret efter et enormt drop fra Randers-målmand Patrik Carlgren.