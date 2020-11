Randers tager sjælden sejr i Parken

Flere gode chancer

Dermed fik Randers rykket spillet frem på FCK's banehalvdel i længere perioder, og det førte til flere gode chancer.

Med tyve minutter igen udnyttede Al-Hadji Kamara en af dem, idet han bankede bolden i mål fra kanten af feltet.

Det skulle vise sig at være nok fra Randers, der indtil den nervøse tillægstid også var det hold, der var tættest på en scoring i slutfasen.

Nederlaget til FCK må især gøre ondt på træner Jess Thorup, der nu må se et udbytte på nul point og en samlet målscore på 1-6 for sine to første Superliga-kampe i spidsen for københavnerne.