Randers slår Brøndby i første hjemmekamp med tilskuere

Den 28-årige profil bragte nemlig først hjemmeholdet på 2-1 i anden halvlegs første minut, og bare to minutter gjorde han det også til 3-1 på straffespark.

Brøndby lagde herefter et tungt pres på hjemmeholdet, og gæsterne lykkedes efter et par misere og et brændt straffespark af topscorer Mikael Uhre at få skabt spænding i opgøret.

Det skete, da svenske Simon Hedlund i det 73. minut løb bag om Randers-forsvaret og scorede til 2-3.

Comebacket udeblev dog, og i stedet lukkede indskifteren Tobias Klysner til 4-2 med få minutter tilbage.

/ritzau/