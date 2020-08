Randers sikrer sig kantspiller med fortid i United

Den 22-årige nigerianske offensivspiller Tosin Kehinde, der i den forgangne sæson var udlejet til Randers fra portugisiske Feirense, skifter nu permanent til 'Hestene'.

Det meddeler Randers FC mandag på sin hjemmeside.

- Vi er enormt glade for at have lukket aftalen med Tosin, som er en meget talentfuld spiller. Han er kreativ, teknisk dygtig og uforudsigelig via sin fart og acceleration. Han har X-factor og kan skabe ting på egen hånd. Tosin har udviklet sig utroligt meget, fra han kom til nu, og vi tror på, at vi kan udvikle ham endnu mere, så han kan blive en stor profil i 3F Superligaen, fortæller sportsdirektør, Randers FC, Søren Pedersen til klubbens hjemmeside.

Treårig kontrakt

Tosin Kehinde har tidligere været en del af det engelske storhold Manchester Uniteds ungdomsakademi, hvor unge Tosin som 16-årig debuterede på Manchester Uniteds U21-hold, men bliver altså nu fast inventar i det østjyske.

– Jeg har set frem til at skrive under med Randers FC i et stykke tid nu. Jeg er virkelig glad for at være i Randers. Det er den første klub, som har givet mig spilletid på seniorplan. At jeg kan blive her hos holdet og spille, hvor jeg føler mig godt tilpas, det er godt for mig og min udvikling. På et personligt plan ønsker jeg at bidrage med flere mål og gode aktioner, som kan hjælpe Randers FC med at opnå sine mål. Jeg vil bare gerne hjælpe klubben så meget som muligt, siger Tosin Kehinde.

Tosin Kehinde har spillet 24 kampe for Randers og scoret ét mål. Han har fået en aftale frem til sommeren 2023.