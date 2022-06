Randers sender stor profil til udlandet

Efter udelukkende at have spillet i Danmark prøver Vito Hammershøy-Mistrati nu lykken i udlandet.



Onsdag oplyser Randers FC, at man har solgt midtbaneprofilen til rumænske CFR Cluj. Dem mødte kronjyderne to gange i efteråret i Conference League.

Salget af Hammershøy-Mistrati sker efter ønske fra spilleren selv, lyder det.

- Nu kom muligheden for det med vores rumænske modstandere, som jo har oplevet ham på nærmeste hold i to kampe, og vi ønsker ham alt muligt held og lykke, skriver Randers på sin hjemmeside.

29-årige Vito Hammershøy-Mistrati, der fylder 30 næste onsdag, kom til Randers fra Hobro i 2019. Siden har han spillet for 120 kampe for Randers, som Hammershøy-Mistrati var med til at gøre til dansk pokalmester i 2020/21-sæsonen.

Hammershøy-Mistrati har desuden en fortid i FC Helsingør, Lyngby, HB Køge og Næstved.