Randers Regnskov låser rovdyr inde under stormen

Randers Regnskov låser både en jaguar og hyæner inde indtil søndag, så der ikke er risiko for, at stormen Malik giver dyrene muligheden for at slippe fri.



Det fortæller dyrepasser Kristian Sørensen til eb.dk.

- Det er længe siden, vi har haft en storm af denne her kaliber, og da det drejer sig om meget farlige dyr, tager vi ingen chancer, siger han.