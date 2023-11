Randers Regnskov køber kæmpe område med milliardær

Lego-arvingen Sofie Kirk Kristiansen har indgået et samarbejde med Randers Regnskov om at opkøbe et stort område uberørt skov i Ecuador.

Formålet er at bevare og beskytte områderne, der har en stor rigdom af arter både indenfor flora og fauna. I løbet af de næste tre år er målet at have opkøbt 15.000 hektar skov i det sydamerikanske land.

- Der er et kæmpe behov for beskyttelse af oprindelig natur verden over. Mit bidrag er kun en dråbe i havet, men ikke desto mindre gør det mig glad at vide, at det trods alt gør en forskel for alle de levende væsner, der lever ligepræcis dér, hvor vi er, siger Sofie Kirk Kristiansen i en pressemeddelelse.

Også biolog og naturbevarelseschef hos Randers Regnskov, Asser Øllgaard, er begejstret:

- Naturbevarelse har altid været hjerteblod for os, og med dette partnerskab ser vi frem imod et monumentalt gearskifte. Det giver håb, siger han.