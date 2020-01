Randers Regnskov føler sig bondefanget

Selvom mandag for mange østjyske kulturinstitutioner var en festdag, så er følelsen i Randers Regnskov noget mere trykket.

Her føler direktøren sig snydt. Bondefanget. Uretfærdigt behandlet.

Læs også Turistattraktioner reddet - får afskrevet store millionbeløb

Den flade fornemmelse skyldes en beslutning som er truffet hos beskæftigelsesministeren mandag. Her fik en lang række kulturinstitutioner, der har lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond at vide, at en stor del af deres lån bliver eftergivet.

Noget, der for nogle betyder forskellen på konkurs og fortsat overlevelse.

Randers Regnskov har betalt sine lån til staten tilbage, når parken er blevet bedt om det, oplyser direktøren.

Ansvarlige

Men i Randers har regnskoven opført sig eksemplarisk i forhold til deres lån. Som den pæne dreng i klassen har Randers Regnskov betalt til tiden og afdraget på lånene. Blandt andet har dyrparken betalt 7,5 millioner kroner tilbage af det lån som i sin tid blev givet, da regnskoven blev etableret.

Læs også Populære attraktioner truet - skylder millioner af kroner

- Vi har hele vejen igennem gjort, som staten gerne vil have os til. Vi forsøger at være ansvarlige, siger direktør i Randers Regnskov Henrik Herold.

- Da staten gik ud og bad om at få indfriet et lån i 2014, der gik vi rent faktisk ind og indfriede et lån til en langt ringere kurs, end den der gives nu.

Bondefangeri

Men mange andre østjyske attraktioner har ikke været helt så artige som Randers Regnskov, når det kommer til tilbagebetalingerne.

Alligevel fik de på mandagens møde eftergivet store dele af deres lån. Det giver en følelse af uretfærdighed hos direktøren i Randers Regnskov.

Læs også Mosebrugscenter truet af lukning

Han havde forventet, at en eftergivelse af lån hos nogle også ville medføre en tilbagebetaling af indfriede lån hos andre. Men sådan blev det ikke.

Randers Regnskov får ikke en øre af deres tilbagebetalte penge retur.

- Jeg kalder det en slags bondefangeri ved højlys dag, at man ikke lader de samme regler gøre sig gældende i de lån, der allerede er indfriet, siger direktør i Randers Regnskov Henrik Herold.

I Randers Regnskov kan man blandt andet se margay-katte. Foto: Randers Regnskov

"Betal!"

Dog fik Randers Regnskov på dagens møde eftergivet 90 procent af deres lån på 12,1 millioner kroner og slipper dermed med at betale 1,2 millioner kroner af lånet.

Men direktøren for Randers Regnskov står tilbage med en følelse af, at være blevet uretfærdigt behandlet.

Læs også Drik ikke af dette Ikea-krus: Afgiver farlig kemi

- Jeg synes ikke, det er fair. Jeg er super glad på alle mine kollegers vegne, som det her er bedre for, end man havde forventet. Men vi er nogle, som har fulgt de anvisninger, som staten har givet, og så mener jeg også, at det her også skal komme os til gode, siger Henrik Herold.

Direktøren mener, at staten skylder Randers Regnskov 6,5 millioner kroner og hans beskeden til regeringen er kort og klar:

- Betal!