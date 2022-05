Randers prøver igen: Ny landsby for demente indviet

Blandt andet holdt ’Købmanden’ kun åbent to gange om ugen og i to timer begge dage. Desuden stoppede flere medarbejdere i løbet af det første år.

En rapport kunne efterfølgende fastslå, at der fra politisk side var sat alt for få penge af til at drive et reelt demensplejehjem.

Ikke et færdigt arbejde

Landsbyen Møllevang har dog lagt mange kræfter i og tanker bag deres tilbud. Der er blevet brugt fem år på at tænke tiltag igennem, så det er de rigtige, der er i landsbyen.

- Det skal der til for at få det til at give mening, så det ikke bare bliver nogle kulisser, siger centerlederen.