Randers overvandt to hollandske føringer og fik point

Offensivt havde kronjyderne svært ved at finde melodien, og det var kun på dødbolde, at de evnede at være farlige.

Det skulle også vise sig at være nok, da begge Randers' mål faldt efter dødbolde. Simon Piesinger og Simon Graves stod for kronjydernes scoringer.

Tre mål i første halvleg

Første halvleg startede jævnt ud. Begge hold havde chancer og tid på bolden.

Det var dog de hollandske gæster, der bragte sig i front efter 24 minutters spil, da midtbanespiller Jordy Clasie bragede bolden i mål med et hårdt og velplaceret spark lidt uden for feltet.

Føringen holdt kun kort tid. Blot tre minutter senere bragte Randers-østrigeren Simon Piesinger balance i regnskabet, da han headede bolden i mål efter lidt tilfældigheder i feltet i forbindelse med et frispark.