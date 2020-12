Randers nedlægger Lyngby og tager tre på stribe

Lyngby bedst på bolden

Det er nu 13 måneder siden, at Lyngby senest har vundet en superligakamp over et hold, der stadig er i landets bedste række. Holdets tre seneste sejre er over sidste sæsons nedrykkere Silkeborg, Esbjerg og Hobro.

Med søndagens nederlag er der nu 11 point op til redning efter de første 11 runder.

Lyngby var bedst på bolden, men døjede alligevel med at gøre chancerne store nok mod Randers.

Gæsterne havde ikke et eneste forsøg på mål i første halvleg, men den statistik blev der lavet om på cirka 28 sekunder inde i anden halvleg.

Her sendte Mikkel Kallesøe et indlæg ind til Alhaji Kamara, og angriberen fra Sierra Leone kunne glidende sende bolden i mål. Det var tredje kamp i træk, at Kamara kom på måltavlen.