Randers napper fjerde sejr på stribe

Kampens første halvleg var absolut ikke noget chancehav, selv om Vejle til tider spillede flot og poleret fodbold.

Gæsterne kombinerede sig flere gange forbi Randers-spillerne, men blev først for alvor farlige i 33. minut, da anfører Jacob Schoop blev sendt mod baglinjen efter flot opspil.

Han fandt en fri Wahid Faghir i feltet, og den bare 17-årige angriber sendte en flad inderside mod fjerneste stolpe og sørgede for vejlensisk pauseføring på 1-0.

Vendte i anden halvleg

Pausen virkede til at have været god for Randers, som kom ud til halvlegen som forvandlet.

Først udlignede den sierraleonske angriber Al-Hadji Kamara efter to minutter af anden halvleg, da han flot afdriblede en Vejle-forsvarer og scorede for fjerde kamp i træk.

Udligningen gav Randers momentum, og på bare fire minutter midt i halvlegen lukkede kronjyderne kampen med to hurtige mål.

Først headede indskiftede Vito Hammershøy-Mistrati hjemmeholdet i front efter et hjørne, og kort efter lukkede midtbanemand Andre Rømer så til 3-1 fra 11-meterpletten.

/ritzau/