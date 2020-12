Randers-målscorer: Det hele spiller for tiden

Træner ikke til stede

Randers' træner Thomas Thomasberg var ikke til stede til kampen, da han er smittet med coronavirus.

Derfor var assistenttræner Rasmus Bertelsen igen ved roret i fredagens kamp mod Vejle. Han var tilfreds med spillernes præstation efter pausen, som ifølge ham godt kunne have givet endnu flere mål.

- Der var ikke mange fingre at sætte på indsatsen. Hvis man skulle være rigtig grov, så skulle vi vel have scoret et par stykker mere.

- Vi har otte store chancer i halvlegen, så der var et par stykker mere at komme efter, men det er svært at være utilfreds, konstaterer Randers-vikaren.