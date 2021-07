Randers giver 88 kommuner baghjul: - Vi er bare længere fremme

Man skal løbe hurtigt for at følge med Randers i at sortere affald.

For kommunen har været på forkant med regeringens mål om sortering af affald i alle landets kommuner. Kun ti ud af 98 kommuner er klar med den nye affaldssortering til tiden, og her planter den østjyske by sig solidt i toppen.

- Stolte er vi da, siger Allan Asp Poulsen, sektionsleder i Affald og Genbrug i Randers Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.