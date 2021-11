Randers-gigant lander millardoverskud: - Der er momentum lige nu

Danish Crown leverer et rekordresultat trods massive prisfald på grisekød samt turbulensen fra coronakrisen.

Det oplyser slagterikoncernen i en pressemeddelelse.

I regnskabsåret 2020/21 lander overskuddet på 2,3 milliarder kroner. Det er 5,3 procent mere end det foregående regnskabsår.

Ifølge topchef Jais Valeur er det et "virkelig godt regnskab", som Danish Crown har kunnet levere i et ellers turbulent år med blandt andet corona.

Det er ifølge Jais Valeur resultatet af flere års fokuseret indsats. Blandt andet er der arbejdet på at styrke positionen på markederne i Nordeuropa.

Derudover er der satset globalt på kategorier som blandt andet bacon, pizzatopping og konserves.

- Der er momentum i forretningen lige nu, og vi har en stærk plan og strategi for fremtiden, siger topchefen i pressemeddelelsen.

Fremgangen kommer, til trods for at omsætningen er faldet til 58,3 milliarder kroner. Det er 4,1 procent mindre end sidste år.

Faldet skyldes, at der har været prisfald på grisekød hen over sommeren, og at restauranter har været lukket under corona.